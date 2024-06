ROSSITTO A RFV, Prenderei subito Lucca. Samardzic ok

FirenzeViola.it

Fabio Rossito, ex centrocampista della Fiorentina e dell'Udinese, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra" per commentare le dinamiche di mercato in casa viola, a cui ultimamente è accostato il nome del bianconero Lorenzo Lucca: "Secondo me Lucca può stupire, ha qualità, è strutturato, ha gamba. Può vantare dei margini di miglioramento importanti, io ci punterei. Potrebbe essere l’attaccante in grado di sorprendere”.

Vede delle similitudini fra Lucca e Djuric, che Palladino ha allenato al Monza?

“Può darsi. Di Lucca ho parlato spesso con Zaccheroni: è sempre stato colpito dalla sua gamba, nel senso che non sta fermo e dà più soluzioni. Lo prenderei subito”.

A proposito di Udinese: che stagione ha fatto Samardzic? Lo prenderebbe?

"Ha qualità e quantità. È bello da vedere, ha degli spunti interessanti. Quest'anno però ha dimostrato di non avere alzato l'asticella, anzi, ha fatto una stagione normale rispetto a quanto potrebbe. Deve dimostrare di essere più continuo, Firenze è una piazza che certi stimoli te li dà e quindi lui sarebbe adatto per la Fiorentina".