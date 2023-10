ROSSITTO A RFV, Io punterei tutto sulla Champions

FirenzeViola.it

Fabio Rossitto a Radio Firenze Viola

Fabio Rossitto, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" della possibilità che, a un certo punto della stagione, Vincenzo Italiano debba scegliere tra campionato e coppe: "Probabilmente io una decisione la prenderei, in tal senso. Ma dipende anche come arrivi a quel momento della stagione. Spesso non è sostenibile esprimere un grande calcio in tutte le competizioni".

Meglio l'eventualità di andare in Champions piuttosto che alzare un trofeo?

"Bella domanda. Perché se si parla di Champions mi vengono i brividi, ma pure quando si parla di trofei. Diciamo che nel primo caso c'è anche la discriminante degli introiti maggiori... Io se devo fare una scelta, a un certo punto, me la gioco per andare in Champions".

Forse la quadra si troverebbe vincendo la Supercoppa.

"La situazione che devi risolvere non è facilissima, ci sono da raccogliere i cocci venendo dalla tempesta perfetta dell'anno scorso. Poi verrà la Coppa d'Africa... Io dico che è l'anno giusto per la Fiorentina per fare qualcosa di importante, anche perché stanno arrivando i risultati. La strada è quella giusta".

