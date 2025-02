RFV Ricardo Paciocco su Lecce-Fiorentina: "I salentini hanno bisogni di punti. Kean, che assenza"

L'ex attaccante del Lecce Ricardo Paciocco ha parlato a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Colpi d'Ala". Queste le sue parole: "Il calcio di oggi è cambiato tanto, secondo me era più bello quando c'era l'errore arbitrale. Non vedi più un giocatore che salta l'uomo, che ti porta in superiorità numerica".

Come vede il Lecce di oggi? "Non è il Lecce di una volta, quello che ci rappresentava. Venerdì affronterà la Fiorentina, è una gara molto importante per entrambi. Il Lecce se non dovesse fare punti sarebbe in difficoltà, perché poi ha un calendario non facile. Lo stesso la Fiorentina che ha delle gare toste da affrontare e viene da delle sconfitte. Sarà una partita tirata. Ai viola mancherà Kean, io ero sicuro che avrebbe fatto bene. Mi ci ritrovo molto, è un "animale" in senso calcistico. Averlo fa la differenza".