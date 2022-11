RFV, Da lunedì "Dodicesimo Uomo" anche su Lady Radio

Grandi novità in arrivo per quanto riguarda Radio FirenzeViola! Dal 28 di novembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì per un'ora, dalle 17 alle 18, "Dodicesimo Uomo" andrà in onda anche sulle frequenze di Lady Radio.

La Fiorentina, il calciomercato, la Serie A e gli immancabili sketch di "Dodicesimo Uomo" sbarcano su una delle radio più rappresentative del panorama regionale. Al centro del programma, oltre le notizie e l'attualità, la vostra partecipazione con i classici messaggi via whatsapp al 348-7513933 o telefonando al 055-7711171. Con Francesco Benvenuti in conduzione insieme alla new entry Fabio Ferri e con la partecipazione straordinaria di Niccolò Ceccarini, tutti i giorni potrete così ascoltare la prima delle due ore di trasmissione anche in FM!

Scarica l'app sul tuo smartphone e sulla tua smart TV, o ascoltaci tramite il sito www.radiofirenzeviola.it!