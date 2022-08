RFV, Comincia l'avvicinamento al Napoli: seguici live!

Per la Fiorentina è già tempo di dimenticare la battaglia europea e concentrarsi sul campionato. Alle 20:45 al Franchi arriva il Napoli e Radio FirenzeViola vi accompagnerà in questa lunga giornata per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Le trasmissioni live iniziano alle 14 con Pietro Lazzerini e Daniel Uccellieri che ci faranno compagnia fino alle 17, poi sarà il turno di Dimitri Conti accompagnarci fino al prepartita della gara raccontata da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in studio, Tommaso Loreto allo stadio e i nostri inviati in giro per la città

CLICCA QUI PER SEGUIRE LE DIRETTE