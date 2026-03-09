RFV Berni: "Col Parma spettacolo disarmante. Solo i giocatori possono salvare la Fiorentina"

Fabrizio Berni, ex difensore e tifoso della Fiorentina, ha parlato della situazione viola dopo il pareggio contro il Parma nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Fiorentina-Parma è stato uno spettacolo svilente, disarmante. A tratti anche umiliante, perché poteva essere l'occasione per lanciare i viola e invece alla fin fine la squadfra è sempre uguale a se stessa dall'iniizo del campionato. Per spiegare la Fiorentina dall'inizio del campionato abbiamo scomodato i massimi sistemi, abbiamo ipotizzato tutte le possibilità: prima era colpa di Pioli perché aveva sbagliato la preparazione e il suo sistema di gioco non era adatto ai giocatori, poi c'erano le assenze in società perché mancava un dirigente che doveva fare il punto di riferimento, poi è stato cambiato l'allenatore, poi abbiamo fatto nuovamente degli acquisti e guarda che acquisti... Fabbian è un fantasma, Harrison è inconcludente e non arriva mai sul fondo, Brescianini che non gioca, Rugani è meglio rilasciargli tempo per recuperare la condizione. L'unico che abbiamo avuto il piacere di vedere giocare è Solomon, che in questo momento è infortunato. E poi, ultimo e non ultimo, abbiamo aspettato l'uomo della provvidenza Paratici che, da solo, con la sua autorevolezza, sembrava che dovesse sistemare tutte le cose. Tutte novelle, perché le cose della Fiorentina le sistemano solo ed esclusivamente i calciatori perché sono gli artefici principali. Ma questi giocatori, vuoi per caratteristiche, vuoi per temperamento e aggressività che mancano, vuoi per la lentezza della manovra, non stanno rendendo e questo è il risultato. Io sono molto preoccupato per la Fiorentina e quindi aspetto con trepidazione la prossima partita perché potrebbe essere indicativa del futuro che ci aspetta. Anche se credo che, nella migliore delle ipotesi, la Fiorentina si salverà comunque solo all'ultima giornata".

Come è possibile che sia mancato il mordente anche ieri?

"Questi giocatori sono stati sopravvalutati da tutti. Dai tifosi, dalla società, dalla stampa. Abbiamo pensato addirittura che potesse essere una squadra da Champions, Pioli si infastidiva se non veniva messo tra i candidati ai primi quattro posti. I giocatori non sono bravi perché hanno delle qualità, sono bravi quando fanno prestazioni di qualità in continuità. Ora ci sono dei giocatori che giocano un po' meglio ma che sono stati fantasmi per mesi. Ci sono giocatori che non giocano ancora bene, mai. E ci sono giocatori che non hanno personalità. Questa è la fotografia horror della Fiorentina: li abbiamo sopravvalutati. Sono però gli unici che ci possono far uscire da questa situazione. Non sono le mancanze del club, esoneri o cambi in dirigenza che possono dare una mano alla Fiorentina".

