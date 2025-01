RESTELLI A RFV, Richardson leggerino, un Cristante perché no?

FirenzeViola.it

L'ex viola Maurizio Restelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare della necessità di un centrocampista sul mercato alla luce della crisi di risultati attraversata dalla Fiorentina: "Il problema di questa situazione negativa è legata molto alla carenza del centrocampo. Innanzitutto a quella di Bove, anche se non deve diventare un alibi troppo esasperante. Però se a questo ci metti anche l'assenza di Cataldi e mi lasci Adli isolato, senza il supporto di questi ragazzi che era necessario per avere la mente lucida e poter proporre dei passaggi e tempi alla squadra, come aveva fatto fino a poco tempo fa, tu capisci che il cuore di una squadra è proprio il centrocampo. Mettici insieme anche il calo fisiologico, perché è normale che dopo dei risultati positivi in genere viene questo periodo dove le forze non sono più le stesse, dove il passaggio non ti viene più fluidificante e lucido come prima, lo devi mettere in preventivo. Però ora siamo andati un po' oltre e questo andrebbe visto un po' all'interno. Io non penso che ci siano problemi come qualcuno sta indicando, problemi di spogliatoio. Non vedo dei ragazzi abbastanza sereni, non li vedo più in campo, arrivano meno sulle seconde palle, meno decisi, ma secondo me è un aspetto mentale e fisico che in questo momento stanno passando. In più, ti ripeto, se avessero un centrocampo degno...".

Come vedrebbe Cristante alla Fiorentina? "Sì, lo vedrei utile, diciamo non indispensabile, utile perché è uno di quelli che magari riesce a fare filtro, ha esperienza come tale, può essere un buon innesto. Abbiamo visto anche ultimamente che la panchina che sembrava importante della Fiorentina ha delle carenze e quindi ci vogliono anche dei giocatori validi come alternativa all'altezza della situazione. Ad esempio Richardson, è un giocatore su cui puntare, a me piace, però lo vedo ancora immaturo come titolare, lo vedo ancora leggerino. Deve imparare, deve inserirsi nel calcio italiano in maniera più produttiva. Così è un giocatorino bello a vedersi, ma ha grandi doti. Questo non lo vocerei, ma qualcuno tende a fare, perché secondo me in prospettiva può essere un buon giocatore. Però non è ancora pronto, abbiamo un giocatore in meno e quindi abbiamo un giocatore in meno in panchina. Un Cristante perché no, non è la panacea, ma è perché no, questo va detto".