RESTELLI A RFV, McKennie-Amrabat mediana ideale

FirenzeViola.it

Maurizio Restelli, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio". Si parte dalla situazione legata al futuro di Sofyan Amrabat, in bilico tra una permanenza che fino a pochi giorni fa sarebbe stata utopistica e una cessione: "Amrabat per la Fiorentina sarebbe una pedina importantissima. Sento parlare di mezzi giocatori, ecco lui di certo non lo è. L'ho visto a Verona e qui, poi se è andato al Manchester un motivo ci sarà. Ha fatto bene con Italiano qui a Firenze, però penso che con Palladino possa fare addirittura meglio".

E sugli altri colpi di mercato: "Richardson è un bell'acquisto. Poi sento parlare di McKennie, secondo me lui è un giocatore che nella Fiorentina fa la differenza. Con Amrabat, McKennie e un giocatore di livello come Richardson, ci metto anche Mandragora che può fare anche un passo avanti rispetto alle ultime stagioni, la Fiorentina avrebbe un gran reparto in mediana".