RFV Raffaele Auriemma: "Il Napoli deve vincere ma Palladino ha pensieri più gravi che spianargli la strada"

Il noto giornalista, esperto di Napoli, Raffaele Auriemma ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" ha parlato della sfida di domani tra gli azzurri e la Fiorentina: "Conte ha detto "Se vogliamo possiamo" non parlando però mai di scudetto. Il Napoli viene da un periodo negativo figlio da assenze e mercato che nel confronto di chi è uscito e entrato ha impoverito e che non si giustifica per un club primo. Ora ha fatto 4 punti ma l'Inter ha fatto due punti in più perciò ha potuto permettersi anche qualche passo falso. Mancando 11 partite però è necessario a riprendere il percorso precedente a queste 5 partite. Ci riuscirà con la Fiorentina? Non lo so, non so neanche la formazione. Anche se confermardo Gilmour lascia pensare al 3-5-2 già visto con l'Inter ma io tornerei al 4-3-3 che ha dato risultati positivi fino agli agli infortuni di elementi fondamentali per quel modulo".

Quindi Napoli obbligato a vincere con la Fiorentina che all'andata spianò la strada al club azzurro? "Palladino ha problemi più gravi che pensare a spianare la strada al Napoli o meno anche se la sconfitta di Atene 3-2 ci sta, forse il portiere ha agevolato questo ko. Però il calendario letto a freddo spesso non rispecchia l'andamento in campo perché tutte le squadre ora hanno un interesse di classifica. Tutte le squadre che devono salvarsi, tipo il Venezia, tireranno fuori gli artigli. La bellezza di questo campionato è che tutto è bilico e quindi i calcoli servono a poco. Il Napoli è vero deve vincere per poi andare a Venezia ma vedremo domani cosa succederà"