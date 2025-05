RFV Sabatini: "Roma e Fiorentina due club forti. Cataldi equilibratore, assenza pesante"

L'ex dirigente della Roma, Walter Sabatini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare della sfida tra il club giallorosso e la Fiorentina, a partire dalla corsa scudetto: "L'aritmetica permette tutto ma il discorso è appannaggio del Napoli. L'apporto qualitativo e nervoso di Conte è evidente a tutti anche perché ha ereditato una situazione difficile che non metteva il Napoli tra le pretendenti allo scudetto, ma lui ha ricompattato l'ambiente".

L'assenza di Cataldi quanto pesa? "Cataldi è equilibratore, importante per la Fiorentina. Mi aspetto una gara tra due squadre forti, con una posta in palio importanti per tutti perché la Champions è dirimente per il futuro e la forza di un club".

Si decide già nel week end la Champions, con i due scontri diretti? "Sarà una giornata molto importante e che definirà la griglia con questi due scontri diretti, ma è stato un campionato meraviglioso. Chi la spunta? Ranieri ha fatto un lavoro eccezionale ma non serve solo l'allenatore per fare bene ma una società che lo aiuti, un ds che lo spalleggi e una proprietà che lo rispetti, poi Ranieri non è nuovo a queste imprese"

Che Fiorentina consiglia col Betis? "Solo gli allenatori conoscono le condizioni fisiche e psicologiche dei giocatori, Palladino sa cosa dovrà fare giovedì. Certo questa è una squadra pericolosa che, a prescindere dalle qualità tecniche, perché hanno un grande orgoglio e sono difficili da incontrare".

Prossimo allenatore della Roma? "Permettetemi di non rispondere, sono un dirigente e qualsiasi risposta verrebbe deviata in una direzione o nell'altra. Intanto faccio gli auguri alla Fiorentina"