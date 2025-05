Ultima chiamata per L'Europa, un solo risultato possibile: vincere

Dopo la deludente eliminazione di giovedì sera contro il Real Betis in Conference League, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. L'obiettivo Europa è ancora alla portata ma i gigliati dovranno vincere tutte e tre le ultime gare di Serie A, contro Venezia, Bologna e Udinese, e sperare in alcuni passi falsi delle dirette rivali. Il primo step, come riporta La Nazione oggi in edicola, è quello di stasera contro il Venezia. In laguna i gigliati sono attesi da un match complicato contro una squadra che ha anch'essa bisogno di un successo anche se per un altro obiettivo, la salvezza.

Palladino nei giorni scorsi più che l'allenatore ha dovuto fare lo psicologo per riuscire a ridare motivazione alla squadra per questo finale di stagione. Venezia deve essere presa, a livello di importanza, come la sfida contro il Real Betis. Al Penzo mancherà Moise Kean. Il centravanti piemontese, uscito malconcio dal match contro gli andalusi, non è a disposizione e salterà la trasferta in laguna. Considerando anche l'assenza per squalifica di Zaniolo, al centro dell'attacco ci saranno quasi obbligatoriamente Gudmundsson e Beltran. La Fiorentina oggi riaccenderà i motori dopo la batosta di Conference League. L'impresa Europa è difficile ma non impossibile.