Il tifoso Fabbri: "Giovedì è stato bello essere al Franchi e vivere la doppietta di Gosens, al di là del risultato"

Il pesista fiorentino Leonardo Fabbri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weeekend" per parlare dell'attualità viola: "Ero allo stadio e sono contento di esserci stato, è stato bello al di là di come è andata a finire, mi ero fatto mettere appositamente una settimana di vacanza per stare a Firenze. Nel primo tempo è stata un'emozione incredibile la doppietta di Gosens, ho perso la voce, ed è stato bello vivere almeno quel momento, anche se poi è andata male e ne è valsa la pena vedere la Fiorentina lottare"

Ci hai creduto? "Al secondo gol di Gosens ci ho creduto tanto, ma quando è uscito fagioli dal campo la partita è cambiata in negativo secondo me".

Cosa salveresti senza Europa? "Da sportivo la base di tutto è il progetto, quest'anno è stato un inizio di un progetto che ci ha fatto godere battendo la Juventus e quasi tutte le big, è stata una stagione con tante cose belle. Poi non si può sperare subito in qualcosa di grandissimo con un allenatore giovane ma ci vedo un potenziale e spero che la stagione finisca tornando in Europa, anche per trattenere giocatori importanti".

Gudmundsson lo riscatterebbe? "Ha fatto vedere tante cose belle ma nche tante brutte. Col Betis sembrava fosse un regista visto che giocava troppo dietro e non si è visto davanti. Probabilmente quando uno si fa male durante la stagione non è facile, la società saprà cosa fare. In caso positivo se lo riscattano a tanti soldi significa che ne varrà la pena".

Il prolungamento di Palladino scelta giusta? "E' stata una stagione in cui ci siamo levati delle soddisfazioni, come allenatore è bravo anche se fa degli errori che però ben vengano perché fanno migliorare. E se ci ha creduto la società dobbiamo avere fiducia anche noi tifosi".

