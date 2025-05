Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 14

Riprenderanno domani alle 14 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia soli nemmeno di domenica! I programmi avranno il via alle 14 con due ore di diretta a cura di Francesco Benvenuti che con Firenze in campo vi terrà compagnia fino alle ore 16, alla vigilia della trasferta della Fiorentina contro il Venezia. Subito dopo sarà la volta di Viola Weekend con la triplice conduzione di Ludovico Mauro, Samuele Fontanelli e Niccolò Righi.

Per ascoltarci CLICCA QUI!