Radio FirenzeViola, riparte la diretta dalle 7: segui con noi Fiorentina-Sigma Olomouc!

Iniziano le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Dalle 09:00, un'ora di "C'è polemica" con Dario Baldi, mentre dalle 10:00 alle 12:00 spazio a Pietro Lazzerini e Fabio Ferri ed il loro “Chi si compra?”. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua continuino la diretta fino alle ore 20:00 con "Garrisca al Vento". Infine, "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua per seguire da vicino Fiorentina-Sigma Olomouc, con tanto di radiocronaca dal Franchi e ampio pre e post partita.

