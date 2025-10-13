Radio FirenzeViola, ora in diretta "Uno contro tutti" poi "In Giro per il mondo"
Prosegue ancora a lungo la giornata di programmazione in diretta di Radio FirenzeViola. Come ogni lunedì il palinsesto prevede da adesso fino alle 20, Dimitri Conti e il suo "Uno contro tutti", nuovo format che prevederà in studio ancheil direttore della testata Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo" dalle 20 alle 21, trasmissione di approfondimento sui viola club in giro appunto per il mondo e il popolo viola in generale. Come sempre potrete seguirci da App o da pc anche in modalità video, in auto via DAB e in tv smart (cercando Radio FirenzeViola) e sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tredi Mario Tenerani
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
