Radio FirenzeViola, ora in diretta "Uno contro tutti" poi "In Giro per il mondo"

di Redazione FV

Prosegue ancora a lungo la giornata di programmazione in diretta di Radio FirenzeViola. Come ogni lunedì il palinsesto prevede da adesso fino alle 20, Dimitri Conti e il suo "Uno contro tutti", nuovo format che prevederà in studio ancheil direttore della testata Tommaso Loreto. Chiude il programma Chiara Andrea Bevilacqua e il suo "In Giro per il Mondo" dalle 20 alle 21, trasmissione di approfondimento sui viola club in giro appunto per il mondo e il popolo viola in generale. Come sempre potrete seguirci da App o da pc anche in modalità video, in auto via DAB e in tv smart (cercando Radio FirenzeViola) e sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.

