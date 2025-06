RFV Poesio: "Sulla conferma di Gudmundsson pesa Pioli, che sarà una garanzia"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Il Genoa ha aiutato la Fiorentina in un'operazione che si era complicata anche dalle prestazioni del calciatore. Sulla sua permanenza sarà stata decisiva anche la volontà di Stefano Pioli e in questo Pioli è una garanzia per lui, può davvero rilanciarlo. Questi primi movimenti di mercato, e soprattutto questo, sono una risposta a una stagione buona ma che ha comunque lasciato un po' di amaro in bocca. C'era bisogno di un segnale, anche dopo le dimissioni di Palladino. Ora, è chiaro che molto passerà anche dalla situazione di Kean, se dovesse rimanere anche lui sarebbe un altro grosso segnale".

La conferma di Gudmundsson (oltre al rinnovo di De Gea) possono convincere anche Moise Kean a rimanere?

"Può darsi. La scelta di andare in Arabia secondo me sarebbe poco comprensibile per lui. Poi ci sono delle cifre pazzesche che girano lì. E mi ha stupito molto la scelta fatta da Simone Inzaghi. Se è andato un allenatore come lui, finalista di Champions, c'è da preoccuparsi. Spero che Kean dica di no all'Arabia, sarebbe un bel segnale per tutti, per dire che si può rifiutare un'offerta del genere. Poi lui ha già fatto esperienza all'estero e in grandi squadre e ha capito forse che non è la sua dimensione, lui ha bisogno di poca concorrenza e di stare al centro del progetto".