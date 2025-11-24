Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21, ora "Uno contro tutti" poi "In giro per il mondo"

Prosegue fino alle 21 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 19 inizia "Uno contro tutti" con il tandem Dimitri Conti-Tommaso Loreto che dialogheranno con gli ascoltatori sui temi "caldi" della giornata viola e poi, dalle 20 alle 21 ci sarà "In giro per il mondo", il focus settimanale sulla tifoseria e i viola club, condotto da Chiara Andrea Bevilacqua.

Per ascoltarci CLICCA QUI!