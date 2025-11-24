Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21, ora "Uno contro tutti" poi "In giro per il mondo"
Prosegue fino alle 21 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 19 inizia "Uno contro tutti" con il tandem Dimitri Conti-Tommaso Loreto che dialogheranno con gli ascoltatori sui temi "caldi" della giornata viola e poi, dalle 20 alle 21 ci sarà "In giro per il mondo", il focus settimanale sulla tifoseria e i viola club, condotto da Chiara Andrea Bevilacqua.
Calmi, la salvezza sarà una maratona. Nell’intervallo è successo qualcosa… La Fiorentina ora pensa da provinciale. Mercato: Disasi o Acheampong per la difesadi Mario Tenerani
Le più lette
2 Il campo evidenzia le necessità del mercato, ma a gennaio anche un esterno offensivo può tornar comodo
Copertina
Tommaso LoretoUn (altro) punto e un’altra sconfitta scongiurata, la cura Vanoli regala i primi frutti. Di questi tempi tocca accontentarsi
Ludovico MauroLiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeri
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
