RFV Di Chiara su Gudmundsson: "Potrebbe aver avuto una sopravvalutazione generale"

L'ex esterno viola Alberto di Chiara ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Partendo da Gudmundsson è difficile sapere quali possono essere le sue problematiche. Spesso e volentieri si tende a giustificare perchè la squadra non va bene o ci sono problemi di altro genere. Io credo che Gudmundsson sia questo, sono passati due anni e non credo si possa giustificare il fatto che abbia avuto problemi fisici, senza prendere in considerazione i problemi extra campo".

Però non si capisce perchè questi problemi si presentino con la Fiorentina e non con la Nazionale

"Io credo che uno dei problemi sia il fatto che non si è ambientato. Firenze si aspettava molto da lui e le sue apparizioni sono state a sprazzi. Io credo che sia un problema mentale, ma a questo punto anche tecnico. Nel senso che, ed è un problema comune che accomuna tutta l'Italia, ci può essere stata una sopravvalutazione generale, dove si pensa di aver preso dei fuoriclasse invece purtroppo sono giocatori normali. Gud poi va valutato per quello che fa. Poi ha delle giocate e delle potenzialità che però, per una questione di testa o una questione prettamente sua, non riesce ad esprimere al massimo. Inoltre è in un contesto dove, in questo momento, la squadra fa fatica. Sabato si sono visti dei progressi a livello caratteriale, ma la squadra fa ancora faticae ancora non ha vinto. E va detto che Juventus di due giorni fa è una delle peggiori degli ultimi 10 anni".

