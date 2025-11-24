RFV Esposito su Kean: "Lui e la Fiorentina sono recuperati. Deve giocare solo"

Carmine Esposito, ex viola dal 1998 al 1999, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando dei tre centravanti, Piccoli, Dzeko e Kean, ecco le sue parole: "Sono d'accordo, Kean è recuperato. Perché ha fatto una partita genorosa con tanta voglia. Le annate non sono tutte uguali, ma la cosa più importante è averlo ritrovato e aver ritrovato una Fiorentina, che ha giocato con il cuore e voglia".

Cosa pensa della coppia Piccoli-Kean?

"Con Piccoli lo snaturi un po'. Si è capito che Kean deve stare da solo e attaccare gli spazi facendo la lotta con tutti. Io sono molto fiducioso, ma Kean deve giocare da solo adesso. Lui ha bisogno di un appoggio e degli inserimenti dei mediani che gli danno un aiuto. Io spero che la Fiorentina possa ricominciare con questi due giocatori, perché vederla in quella posizione non è bello. Un conto è essere abituati a lottare per la retrocessione, un conto è non esserlo".

Si aspettava un maggior impiego e rendimento di Dzeko?

"Questo è un giocatore con una signora carriera. Mi aspettavo un impatto caratteriale, l'ho visto un pochino spento. Sicuramente può essere ancora utile, deve aiutare i giovani e dare una carica emotiva agli altri. Deve trascinare i compagni. Io spero, che si possa mettere a disposizione, come Piccoli e Kean, per riporatare la Fiorentina dall'altra parte della classifica".

