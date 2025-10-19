Radio FirenzeViola, in diretta dalle 16 al post partita: segui con noi Milan-Fiorentina

Anche oggi, domenica 19 ottobre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi, che vi terranno compagnia dalle 16:00 alle 18:00. Poi sarà il momento di due ore di "Viola Weekend" condotte da Ludovico Mauro e Samuele Fontanelli fino alle 20:00. Quando scatterà "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che segue, con ampio pre e post gara, le partite della Fiorentina, oggi impegnata a San Siro contro il Milan. In studio ci sarà Lorenzo Di Benedetto mentre al Meazza sarà presente per la radiocronaca il nostro inviato Andrea Giannattasio. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI