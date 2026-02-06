Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 07:00

Nuova giornata in compagnia delle trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito alle 07:00 con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. Dalle 09:00 alle 10:00 un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10:00 alle 12:00 spazio poi a “Chi si compra?” con la coppia Fabio Ferri-Pietro Lazzerini mentre dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto mentre dalle 16:00 alle 17:00 sarà la volta di "Archivi Polverosi" con Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:00, toccherà a "Ganzamente in viola" con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 20:50 il "Brivido Viola" a cura di Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.

