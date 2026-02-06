RFV Fratini: "Vanoli a Firenze ha una media negativa. Paratici cerca di dare equilibrio"

Michele Fratini, intermediario di mercato ed esperto di calcio internazionale è stato ospite durante la trasmissione "Palla al Centro" per Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina l'ha già potenziata inserendo Lorenzo Giani di Reggello e Moreno Zebi. Sta venendo fuori una nuova Fiorentina, se poi diventerà internazionale lo vedremo. Ha detto che sarà serio e leale e questo deve far piacere a Firenze. Dalle risposte dettagliate che ha dato si capisce che ha lavorato già a gennaio a stretto contatto con Goretti. Paratici è un ottimo profilo che viene dallo scouting e che conosce il calcio. Il suo maestro è stato Beppe Marotta. Io continuo a dire che secondo me nei suoi progetti c'è quello di fare l'Under 23 viola. La priorità ora ha detto bene è la salvezza, poi programmerà l'anno prossimo. Non ha clausole rescissorie, è qui per restare e internazionalizzare il club. Speriamo che riesca a lavorare come lui sa fare".

Sul rapporto tra Paratici e Vanoli: "Vanoli a Firenze ha dato il massimo e risultati sono questi. Ha una media negativa, è venuto al posto di Pioli e non sta riuscendo a far cambiare i risultati. Paratici è ovvio, non deve destabilizzare l'ambiente e ovviamente cerca di dare equilibro".

