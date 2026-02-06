RFV Rino Foschi: "Paratici uno dei migliori. Ha avuto garanzie, a Firenze farà un grande lavoro"

Il dirigente sportivo Rino Foschi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni: "Le parole di Paratici mi fanno effetto perché io l'ho conosciuto ai tempi della Juventus quando ero a Verona. Lui ha preso cose da me ma anche io ne ho prese da lui. Io ero da marciapiede lui più riservato e questo l'ho un po' copiato. Fabio è bravissimo, la Fiorentina ha fatto un gran colpo. Ha esperienza, parla diverse lingue e in questo lavoro è fondamentale. Sia alla Sampdoria che alla Juventus con Marotta ha avuto risultati straordinari. La Fiorentina è stata fortunata ad avere il suo si. È un direttore completo, è all'opposto mio e di Corvino, lui è più fine, da uffici, noi siamo più focosi. Noi da lui, io specialmente, ho preso il suo silenzio e la sua riservatezza, era un vero signore. Corvino anche era uno dei più bravi, infatti anche Paratici lo ha preso ad esempio. Corvino ti imbrogliava con le sue furbate, che anche io ovviamente ho fatto".

Cosa riuscirà a fare già nell'immediato: "In questi sei mesi farà il possibile, sicuramente nell'ultimo mercato anche se non c'era qualcosa ha fatto da fuori. Il contratto di quattro anni e mezzo da il senso delle intenzioni. Se lui ha accettato vuol dire che ha avuto garanzie. Come ha vinto 9 scudetti alla Juventus alla Fiorentina farà bene, con i suoi contatti. Paratici senza offese per gli altri è uno dei più bravi, non devo presentarlo io che lo stimo troppo. La Fiorentina con tutte le sfortune che ha avuto ora si deve riprendere con il figlio di Commisso e con Paratici. Vi posso garantire che farà un grande lavoro".

Sulla sua importanza anche per le altre figure della dirigenza: "È importantissimo e non era facile prendere uno come Paratici, nonostante la Fiorentina resti la Fiorentina, non scordiamocelo. Prendere uno come Fabio è il massimo, lui aveva proposte importanti ve lo assicuro, se ha accettato è perché ha avuto garanzie. Lui ha un gruppo di lavoro alle spalle che è consolidato. Paratici a Firenze non può sbagliare e non sbaglierà".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.