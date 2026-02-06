RFV Jimmy Ghione: "Ho sentito Vanoli, gli va data fiducia. I mancati gol di Kean pesano"

Jimmy Ghione, noto showman televisivo nonché grande tifoso del Torino, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", alla vigilia della sfida tra la Fiorentina e i granata. Ecco le sue parole: "Il Torino ha sempre bisogno di punti, poi ovviamente di fronte alla Fiorentina, gemellata con noi, è sempre brutto cercare punti. Comunque vada sarà un successo. Io ho anche il cuore dall'altra parte visto che sono amico di Vanoli, se mi garantiscono che mi salvo allora dico che sia viola tutta la vita. Vanoli l'ho sentito qualche giorno fa, siamo sulla stessa barca. Lui è uno che di calcio ci capisce. A Firenze devono dargli fiducia, anche se alla fine in campo scendono i giocatori".

Sul Torino e le assenze: "Vlasic era il perno di tutto. Obrador è un terzino che da metà campo in su mi piace molto. Non abbiamo avuto grandi innesti dal mercato, davanti c'è Kulenovic, che ha fatto gol di testa, cosa che può accadere. Una rondine non fa primavera, voglio aspettarlo. Il Torino è nella stessa situazione da diversi anni. Si dice "Cairo devi vendere", ma chi compra?".

Sul ritorno di Paratici: "È un ritorno importante, è uno che sa fare il suo mestiere, anche se allestire una squadra di Serie A non è facile. Se i due/tre giocatori che devono fare la differenza non la fanno paghi pegno. Non ci sono più club con undici campioni. Se te hai uno come Kean che garantisce 15/18 gol e non li fa alla fine quei gol mancati ti portano a non avere 12/15 punti".

