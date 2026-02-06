Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"

Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Ora e fino alle 19 torna l'appuntamento quotidiano con “Garrisca al Vento”, con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:00, spazio alla leggerezza e ai sorrisi con "Ganzamente in viola" con i personaggi del "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 20:50 il "Brivido Viola" a cura di Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", approfondimento della giornata viola in onda anche su RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!