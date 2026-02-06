RFV Patrizio Sala: "Mandragora straordinario, chi lo critica non capisce una mazza"

Patrizio Sala, ex giocatore di Torino e Fiorentina, ha rilasciato le seguenti parole a Radio FirenzeViola. "La Fiorentina è sicuramente in un momento critico ma se Paratici ha firmato per quattro anni e mezzo è perché ha intravisto una realtà che non è quella della classifica. I viola hanno una rosa di qualità, poi ci si sono messe la sfortuna e altri fattori, tra cui le imprecisioni di Kean, che l'anno scorso segnava anche con il naso, a portare la stagione su questi binari".

Ancora su Paratici: "Già con le parole ha dato la consapevolezza di essere una squadra di qualità. Se un anno arrivi sesto e quest'anno sei terzultimo ci si deve fare delle domande. Io sono realista e penso che prima o poi la Fiorentina ne verrà fuori. Ai viola manca il vero Kean, che è quello dello scorso anno. Non è possibile che uno un anno fa 25 gol e quest'anno tre o quattro. Gli infortuni e un po di sfortuna hanno inciso".

Su Fagioli: "Ha grandi qualità e ogni tanto si bea di questa sua qualità. Il giocatore rappresentativo dei viola è però Mandragora, che è straordinario sia in fase difensiva che in fase offensiva e che ha grande voglia e fame. Chi critica Mandragora non capisce una mazza. È uno che fa gol ed è determinante in tutte e due le fasi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.