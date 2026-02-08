Radio Firenzeviola è ancora in diretta: adesso in onda c'è "Domenica Viola"
Prosegue la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, il giorno dopo Fiorentina-Torino, con l'analisi della partita e gli aggiornamenti su ogni fronte. Dalle 18 l'atteso "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti che commenteranno il week end viola. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71. Potete seguire le nostre trasmissioni sia dall'App che dal pc anche in modalità video o direttamente in tv, smart o dal canale 92 del digitale terrestre.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui rifletteredi Tommaso Loreto
Le più lette
1 L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
Copertina
FirenzeViolaSolomon tra gol e continuità di rendimento: torna quel giocatore ammirato contro l'Italia
Alberto PolverosiCon Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com