RFV Calamai: "Se il primo ad avere paura è Vanoli, c'è un problema"

Luca Calamai ha commentato così su Radio Firenzeviola il pari con il Torino: "A me non è piaciuto il primo tempo della Fiorentina perché era molle e ha preso un gol incredibile. Basta guardare Kean, un anno fa segnò col Torino una occasione uguale a quella avuta oggi, invece gli ci vogliono non so quante occasioni per segnare. Ha ragione Paratici: ci vorrà tempo per uscire da questa situazione. Credo lo abbia detto per tenere alta l'attenzione ma dovremo lottare fino all'ultimo secondo. Però quando questa squadra non deve aver paura e il primo ad averla è l'allenatore, c'è un problema. Il Torino sembrava uscito dal campo, poi con i cambi li hai rimessi in partita. Io Solomon non l'avrei mai cambiato e oggi è meglio di Gudmundsson. Vanoli ha spaventato i giocatori con scelte che il Dio del pallone ti punisce. L'allenatore deve avere più personalità. Quando De Gea fa quella parata su Zapata non si deve giocare più. Poi c'è la questione difensore".

"Che io mi auguravo arrivasse il 2 gennaio, e invece è arrivato alla fine. Ma non solo, ancora non può giocare. Poi mi assicurate tutti che è più forte di quelli attuali ma se abbiamo sbagliato Rugani è un problema gigante. Al di là del fatto che non capisco perché sia stato escluso dalla lista UEFA".