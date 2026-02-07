RFV Giorgetti: "Vanoli si deve prendere le sue colpe. Paratici porti nuova aria"

Dopo il pareggio della Fiorentina contro il Torino, a Radio Firenzeviola Angelo Giorgetti commenta così la partita: "Nei primi 10 minuti del secondo tempo eri riuscita a ribaltarla, poi arrivi al momento in cui devi lottare per ogni centimetro e cadi su te stesso. E qui Vanoli le sue colpe se le deve prendere perché i giocatori commettono sempre gli stessi errori. La sostituzione di Solomon? La Fiorentina lo toglie sempre quando serve, come a Napoli. Io penso che c'entri anche un po' di sfortuna perché non è possibile che vada sempre in maniera negativa. Mi auguro che Paratici riesca a portare un nuovo vento.

A Firenze si cerca un po' di normalità calcistica perché il passato del dirigente è importante. Soltanto vedere un dirigente che porta un po' di tranquillità ha portato la tribuna ad applaudirlo. Ci siamo ridotti ad aspettare qualcuno o qualcosa che riporti un po' di programmazione. I problemi della Fiorentina sono altri ma voglio sottolineare anche questo aspetto".