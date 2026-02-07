RFV De Biasi: "Paratici riprogrammi la Viola. Martinelli? Grandi doti"

Queste le parole su Tommaso Martinelli, al "Viola Weekend" in onda su Radio FirenzeViola, di mister Gianni De Biasi che ha assistito dal vivo a Modena-Sampdoria: "Non vorrei adoperare dei superlativi, però credo che Martinelli abbia fatto una discreta partita. Qualche problema secondo me con i piedi, credo che tutto sommato sia un ragazzo che ha delle grandi possibilità, delle buone potenzialità, ma che debba ancora crescere e maturare".

Cosa pensa di Fabio Paratici?

"È un professionista che ha un'esperienza internazionale importante, credo che da questo punto di vista abbia la possibilità di avere uno scouting ancora più allargato e di prima mano. Questa squadra prima di tutto deve avere l'obiettivo di uscire quanto prima e allontanarsi dalla zona calda della classifica, dopodiché programmare il prossimo campionato che deve vedere la Fiorentina lottare per le zone UEFA o lì a ridosso".

Stasera c'è Fiorentina-Torino: come vede questa sfida?

"Vedo una partita equilibrata, nervosa, dove ci sono due squadre che cercano obiettivi in questo momento uguali. Ho visto il Toro perdere col Como e poi vincere a Verona, è una squadra che alterna prestazioni diverse. Dietro ha delle difficoltà, adesso vediamo se con il mercato riesce a porre qualche rimedio. Ma la squadra ha la peggiore difesa del campionato e questo è sinonimo di difficoltà".

