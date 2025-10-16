Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Viola amore mio"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 12:00 alle 14:00 “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:00, la ripartenza de "Il nido della rondine", mentre dalle 20:00 alle 21:00 la conduzione di Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!