Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 10, spazio a due ore di "Chi si Compra" con Francesco Benvenuti e Pietro Lazzerini. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Ludovico Mauro e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ecco "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Uno contro tutti" con Dimitri Conti. E infine dalle 20:00 Chiara Andrea Bevilacqua vi farà compagnia con "In giro per il mondo" fino alle 21:00.

Per ascoltarci CLICCA QUI!