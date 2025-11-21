Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora c'è "Palla al centro"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora , dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Pietro Lazzerini, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 20:00 Chiara Andrea Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà dalle 19:00 alle 20:00 "Ganzamente in Viola", e poi il "Brivido Viola" dalle 20:00 alle 20:50. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.
