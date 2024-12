POLVEROSI A RFV, Palladino ok: gioca in base ai giocatori e al risultato

FirenzeViola.it

Il giornalista e opinionista di Radio FirenzeViola Alberto Polverosi è intervenuto durante "Palla al centro" per parlare dell'ottava vittoria consecutiva in campionato della Fiorentina targata Raffaele Palladino: "Escalation dopo ko con Atalanta la motivazione come dice il tecnico? Io non me lo aspettavo ma Palladino evidentemente sì, visto che è l'artefice. Anzi io sostenevo che con la difesa a tre la Fiorentina non si ritrovava, poi ha cambiato. E tutti noi diamo il merito a quello ma di sicuro ci sono altri motivi. La squadra si è ritrovata quasi d'improvviso, ha capito di avere tanto di più di quello che stava dando e ne ha preso consapevolezza da un paio di mesi a questa parte. Bravissimo Palladino.

Noi abbiamo l'idea dei giovani allenatori che sono fissati con un tipo di gioco e molto filosofi, che si vergognano a difendersi e a fare una partita sporca. Palladino non appartiene più a questa categoria, non so se primo apparteneva… Ha dato conoscenze alla squadra di vario tipo. Non ti incanta ma non gioca male, è capace di difendersi, prima prendeva le imbarcate ora meno. Con il Verona è stato il massimo dal punto di vista tecnico-tattico, quando ha tolto le due ali e ha messo i due terzini, lui fa giocare in base alle caratteristiche tecniche dei suoi giocatori e del risultato.