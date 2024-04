POLVEROSI A RFV, Come giocherei in mediana a Bergamo

FirenzeViola.it

Ai microfono di Radio FirenzeViola, nella trasmissione Palla al Centro, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi parlando dell'imminente incontro della Fiorentina in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Sono sempre per portare in panchina un giocatore che possa cambiare la partita e Beltran può essere uno di questi. Con Beltran si gioca con un attaccante in più, con Bonaventura si ha un centrocampista in più. Bonaventura capisce meglio il ruolo di centrocampista rispetto a Beltran. L'argentino ha fatto 6 gol, come Lautaro Martinez nel primo anno all'Inter. Dipende da come vuole impostare la partita Italiano, perché anche Bonaventura può essere una risorsa a partita in corso. Se Italiano vuole più attenzione meglio Bonaventura, altrimenti se vuole giocare la partita attaccando è meglio avere Beltran".

Beltran lo vede leggero? "Non direi perché i gol che ha fatto sono da centravanti. E' leggero solo nella fase di copertura ma è un attaccante".

A centrocampo quali potrebbero essere le scelte? "Maxime Lopez nelle ultime apparizioni non mi è dispiaciuto, anche ieri a Salerno. Arthur nel girone di ritorno non ha fatto bene, ma me lo aspetto titolare mercoledì perché ieri è partito dalla panchina. Mandragora sta bene e deve partire titolare e ha il tiro da fuori area che potrebbe essere una soluzione".

