RFV Federico Russo su Kean: "Quelli della clausola saranno 15 giorni tesi. Gli consiglierei di restare"

vedi letture

Federico Russo, nota voce di Radio Deejay e non solo, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola, ripartendo dalla situazione di Moise Kean: "Io non ho mai ricevuto proposte da 15 milioni e quindi non so come ci si senta a riceverle. Probabilmente passerei la notte con gli occhi aperti a pensarci. Da amante del calcio però gli consiglierei di non farlo mai perché qui ha trovato la sua dimensione, si è consacrato dopo anni. Però è anche vero che potrebbero esserci top club europei interessati e quindi saranno 15 giorni tesi per noi tifosi della Fiorentina".

"È un nome molto interessante, prodotto dell'Atalanta con esperienza in diverse piazze. Se la Fiorentina lo comprasse, sarei felice, ma non certo al posto di Kean. Se viene a fare l'alternativa va benissimo, ma c'è già Dzeko. La Fiorentina non ci ha abituato ad acquisti da 60 milioni, quindi se dovesse partire Kean, servirà una nuova scommessa come fu proprio quella di Kean. Ci prendevano per il culo tutti e ora siamo a parlare di un grande attaccante. Speriamo però che la cessione non avvenga mai perché sarebbe un problema".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale