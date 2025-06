RFV Bombardieri (ex allenatore Empoli): "Fazzini mi stregò al primo provino, aveva un controllo incredibile"

Manca solo l'ufficialità e Jacopo Fazzini sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Dell'ormai ex numero dieci dell'Empoli ha parlato Simone Bombardieri, attuale docente del Settore Tecnico e primo allenatore di Fazzini a Empoli. Ecco le sue parole a Radio FirenzeViola: "Lui era impressionante anche da ragazzino. Lui arrivò a inizio anno e fece una prova, mi bastò quella e dissi subito al direttore di prenderlo subito. Poi lui tornò a casa perché era legato al Capezzano Pianore per poi ritornare da noi. Però io durante quell'anno che passò dal provino al suo ritorno pensavo sempre alla qualità che aveva mostrato in quei pochi allenamenti. Era impressionante soprattutto per il controllo di palla che aveva.

Poi in questi anni è cresciuto tanto, anche fisicamente. Al di là del problema avuto questa stagione ha fatto un finale super. Poi è un ragazzo dai valori sani e importanti. Come caratteristiche e ruolo posso dirvi che in questi anni è cambiato tanto anche come posizione, però posso dirvi che è un talento duttile, si adatta a diversi ruoli e può ancora crescere. Son sicuro che per come si applica lui crescerà tanto a Firenze. Lui tifoso della Fiorentina? Vi dico che negli anni di Empoli non l'ha mai espressa". E su Mattia Viti, anche lui scuola Empoli e in procinto di passare in viola: "Anche di lui non posso che parlare bene, prima come ragazzo, per la personalità che aveva già da piccolo e poi come difensore, è cresciuto tanto anche lui e ha ottime letture difensive".