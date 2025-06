Aldo Cazzullo: "Kean come Baggio, ha dato il meglio di sé alla Fiorentina"

Aldo Cazzullo, noto autore e giornalista italiano, oggi ha ricevuto il Fiorino d'Oro dal Comune di Firenze, premio che ha commentato così ai nostri microfoni: "È un'emozione profondissima. Amo verament emolto firenze, la considero la patria morale degli italiani. Diventarne cittadino mi riempie di orgolgio e gratitudine".

Il ricordo del padre da parte di Riccardo Hamrin l'ha emozionata?

"Mio papà diceva che Hamrin era stata la migliore ala che aveva mai visto giocare. La cosa straordinaria è che mentre siamo abituati a giocatori stranieri a cui non frega niente dell'Italia e della maglia che indossano, vedere non solo che Kurt Hamrin è diventato fiorentino e che il figlio parla fiorentino e che si è commosso parlando dell'amore del padre per Firenze mi sembra una conferma della straordinarietà di questa città".

Ora che è "fiorentino" cambierà anche fede calcistica?

Confesso di essere juventino, però se fate una ricerca accostando il mio nome a quello di Moggi, vedrete che lui mi ha sempre coperto di improperi e che io sono sempre stato molto severo con lui. Non riuscivo a tifare quella Juventus. Certo c'è una rivalità ma è il sale della vita. In particolare non è molto amata a Firenze anche per la vicenda Baggio, giocatore che ha dato il suo meglio in viola e non in bianconero".

Come Kean?

"Anche Kean...(ride)".