RFV Mpasinkatu: "Adesso Gudmundsson deve essere decisivo. Viti deve riscattarsi"

vedi letture

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a Malù Mpasinkatu, che ha detto la sua sulle ultime di mercato di casa Fiorentina, ripartendo da un giudizio sulla situazione Gudmundsson: "Questa è una soluzione che va bene a tutti quanti, anche per Gudmundsson. Il prossimo anno dovrà essere decisivo".

Sull'operazione Mattia Viti invece: "Per lui è un'opportunità enorme, ha la possibilità di rilanciarsi. Quando una squadra come la Fiorentina crede in te dopo una stagione non felicissima non si può che provare a sfruttare il momento. Al Nizza ha fatto fatica, in Francia la velocità e la rapidità fanno la differenza, con giocatori come Barcola o Dembelé a esempio fanno tutti fatica, la componente tattica non è così sviluppata e lui ha sofferto questo".