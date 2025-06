RFV Carmine Esposito: "Fazzini ricorda Flachi. Gudmundsson in debito con Firenze"

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato nel corso di Garrisca al Vento su Radio FirenzeViola ripartendo dal Albert Gudmundsson e dal suo riscatto: "È un giocatore importante. Speriamo possa rendere di più di quanto visto l'anno scorso. Non c'è mai stato feeling tra con Palladino ma è comunque un giocatore in debito con Firenze".

La presenza di Pioli avrà fatto la differenza per la trattativa per Gudmundsson?

"Pioli non è paragonabile con Palladino. Pioli ha l'esperienza giusta e adatta per far sì che questi grandi calciatori possano mettersi a servizio di Firenze. Il grande acquisto è pioli in ogni caso".

Cosa pensa dell'offerta araba per Kean?

"Non andrei tra le braccia di una società come questa. Io penso che si possa levare grandi soddisfazioni restando in viola. Accettare un'offerta di squadre sconosciute come questa, significherebbe già interrompere la carriera. Il calcio più bello è sempre il nostro".

E di Dzeko cosa pensa?

"Una delle punte più importanti del calcio europeo degli ultimi anni. Se ha deciso di venire a Firenze vuol dire che vuole rimettersi in gioco. é un giocatore integro mentalmente e anche fisicamente. è un ragazzo che fa la differenza".

Due "empolesi" in viola come Viti e Fazzini, che tipo di acquisti sono per la Fiorentina?

"Viti ha già un bel po' di esperienza, ha fatto bene nonostante l'annata disastrosa dell'Empoli. Fazzini sembra un giovane Flachi. Ha dei colpi fantastici. Ha dentro una grandissima personalità, cerca sempre l'uno contro".