RFV Poesio: "Con Empoli gara non scontata. Non mi aspetto turnover in vista di Siviglia"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato così su Radio FirenzeViola durante “Palla al Centro” delle possibili scelte di formazione di Fiorentina -Empoli: "Domenica non sarà da prendere sottogamba questo impegno. L'Empoli è all'ultima spiaggia, se non fa risultato è persa. Poi alla Fiorentina mancheranno due giocatori cruciali come Dodo e Moise Kean".

E sul momento di forma di Nicolò Fagioli: "Devono essere bravi allenatore, staff e compagni a capire il ragazzo. L'ho visto in difficoltà ma in una partita come quella contro l'Empoli, in cui gli avversari si chiuderanno tanto, la qualità di Fagioli per rompere le linee servirà tanto. Vediamo cosa sceglierà Palladino, se non giocherà Fagioli mi aspetto Richardson, che però non ha dimostrato tanto finora. Ci saranno anche da gestire le forze in vista del Betis, anche se penso che non ci sarà troppo turnover".