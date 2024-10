POESIO A RFV, Un po' di attenzione su Palladino la vedo

FirenzeViola.it

La firma del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro'"Commisso ha dato un obiettivo chiaro: andare in Europa e possibilmente abbandonare la Conference che comincia a essere meno entusiasmante. La partita di stasera è simile alla pioggia che cade oggi su Firenze... Questa nuova versione delle coppe ci mostra come facciamo grandi scorpacciate di calcio ma cala un po' l'attenzione. Si sta creando il famoso campionato europeo. È un treno sul quale dovrebbe montare presto la Fiorentina. Però ho visto il gol di Baturina con la Dinamo Zagabria, molto bello".

Vede Palladino sotto attenzione della società?

"Secondo me paga ora l'avvio claudicante. Il calendario ora si fa un po' più difficile e avendo fatto pochi punti ogni partita diventa un test per lui. Queste due partite prima della sosta diventano importanti. Non so fino a quale punto ma dipende anche da cosa si vedrà in campo. Stasera ci aspettiamo una bella partita".

