POESIO A RFV, Pradè-Corvino? Filosofie diverse, vi spiego

La firma del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro", per parlare di attualità viola a partire dalla staffetta degli ultimi 20 anni tra Corvino e Pradè: "Ci fa riflettere che negli ultimi 20 anni siano stati sempre loro i due direttori sportivi. L'alternanza ha funzionato perché agiscono in modo diverso,il primo ha puntato più a creare ricchezza il secondo l'ha ridistribuita. Il gusto di costruire giocatori in casa è sempre piacevole e importante ma una piazza come Firenze ha bisogno di avere anche giocatori pronti per provare a stare in alto subito. Per quanto riguarda Corvino, a parte nel finale della sua seconda esperienza in cui ha dovuto gestire il passaggio di società, le sue squadre hanno sempre ingranato in più anni, mentre Pradè nel pronto-via è riuscito a dare qualcosa di più. Inoltre Pradè gestisce le competenze la squadra di mercato, Corvino è un one man show".

Con gli allenatori? "Corvino più uomo di calcio, aveva un rapporto stretto con gli allenatori. Anche Pradè ha avuto rapporti stretti con allenatori come Montella ma Corvino si sente più in diritto di dare indicazioni. Pensandoci, formerebbero una coppia complementare".

Che idea s'è fatto su Pongracic, è scherzosamente parlando un pacco rifilato dall'ex ds? "Corvino è bravo a vendere e spesso è stato motivo anche di scontro con Firenze perché puntava a realizzare plusvalenze più che a guardare l'aspetto tecnico; ricordiamo quando dal Lecce vendette Bojinov alla Fiorentina a caro prezzo, anche se poi si fece un autogol lì. Scherzi a parte, spero che Pongracic sia solo in un brutto momento dal quale si riprenda presto. Anche perché ora Comuzzo e Ranieri stanno facendo bene ma mancano ad esempio chi va sulle palle alte ed un difensore con la struttura fisica. Magari lo stanno gestendo per farlo rientrare quando sta al 100%".

