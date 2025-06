RFV Pino Vitale: "Ora si comincia a vedere la 'ciccia'. Felicissimo per Gud"

vedi letture

Così l'ex dirigente sportivo Pino Vitale, intervenuto a "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola, a proposito dell'influenza degli agenti sul mercato: “I procuratori fanno il loro lavoro ma principalmente il loro interesse. I dirigenti della Fiorentina devono fare i dirigenti della Fiorentina, poi quando hanno bisogno dei vari Minieri e Lucci questi ultimi si avvicinano alla società. Ma non tanto. È chiaro che il procuratore propone i giocatori perché lo fa di lavoro”.

Che idea si è fatto di quello che sta accadendo a Kean?

“Intanto sono stato contento del riscatto du Gudmundsson, perché ritengo sia un giocatore forte. Su Kean invece credo dipenda tutto dal giocatore, ma io credo che se l’avessero chiamato tre mesi fa e gli avessero offerto un ingaggio importante ci avrebbe pensato. Lo so che la Fiorentina non vuol pagare più di 3 milioni, ma i giocatori importanti vanno pagati. I viola per lui hanno fatto tanto, quindi secondo me il ragazzo per rispetto avrebbe dovuto firmare. Dopodiché se ora arriva un club un’offerta alta e che fa la Champions, non è colpa sua se accetta”.

A Firenze sono arrivati due empolesi come Viti e Fazzini.

“Io a proposito delle parole di Commisso (“Avete visto che acquisti stiamo facendo?”) avevo detto di stare calmi. Ora però credo si stia cominciando a vedere la ‘ciccia’. A me piace tanto Fazzini, nella Fiorentina può crescere tanto. Poi c’è stato il riscatto di Gud. E credo molto in Fortini. E secondo me la Fiorentina ricadrà su Calabria, giocatore di fiducia di Pioli”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa!