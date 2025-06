RFV Lo Monaco: "Mercato ad hoc per Pioli. Pio Esposito? Meglio Sebastiano"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato così dell'inizio del mercato della Fiorentina ai mircofoni di Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro: "Direi che la Fiorentina è partita con i botti, magari non per le ufficialità ma bolle in pentola buone cose. Anche l'operazione Dzeko, per cui c'è chi storce il naso, è un'ottima operazione, considerando come è andata la scorsa stagione. Mi sembra che si tratti di giocatori che fanno proprio al caso di Pioli".

Kean, 52 milioni bastano per sostituirlo?

"Al momento che dovesse concretizzarsi il trasferimento di Kean ad un altro club Dzeko non basta: non sarà facile rimpiazzarlo. Vero anche che nessuno mai si sarebbe aspettato l'annata strepitosa di Kean quindi non si può recriminare la clausola".

Dal 16 luglio mattina la Fiorentina può stare tranquilla?

"Si sta sereni in quanto nano gli effetti della clausola. Chi chiederà Kean dovrà avere che fare con la Fiorentina, che potrà o no accettare la richiesta, aumentando anche il prezzo della clausola".

Gudmundsson, un'altra dimostrazione di forza della Fiorentina?

"Operazione ottima perché la Fiorentina ha anche risparmiato, puntando sul fatto che avrebbe potuto non esserci la volontà piena per riscattarlo. Ci si augura che si possa dare una svegliata e tornare quello del Genoa".

Pio Esposito, potrebbe essere un'alternativa a Kean?

"Si tratta di un discorso complesso. Esposito è un buon giocatore, ma secondo me Sebastiano è più forte e mi sembra che abbia più prospettiva. rimane il fatto che si parla di calciatori di prospettiva, e non esistere spendere 40 milioni per un giovane che viene estremamente pubblicizzato".

L'Empoli è una squadra che va monitorata nonostante la retrocessione?

"Si tratta di una piazza che fa benissimo il calcio delle piccole: prende i giovani e li valorizza a pieno, per poi metterli a disposizione di chi può anche strapagarli".

