Davide Ranzieri, amico di Pioli: "Stefano ha voglia di incidere. Firenze l'ambiente ideale"

Davide Ranzieri, amico fraterno di Stefano Pioli, ha parlato così del suo rapporto con Pioli, a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Siamo amici da 50 anni, eravamo addirittura compagni di banco a scuola e non ci siamo mai persi".

Vi siete sentiti ultimamente?

"Si, è un contatto che non ho mai perso. Anche se adesso è in vacanza ci siamo sentiti diverse volte".

L'ha sentito carico per la sua prossima avventura?

"Certo, è molto contento, anche se non è ufficiale ancora. La sua intenzione era quella di tornare in Italia. C'è sempre stato un grande attaccamento a Firenze".

Firenze è l'ambiente ideale?

"Si assolutamente. Anche perché Stefano non ha un personaggio, è quello che è: non è quindi una persona diversa quello che appare. Sicuramente anche a Milano è stato bene, ha avuto una consacrazione per una carriera già importante. Stefano è anche una persona che si vuole vivere a pieno la città e come dimensione Firenze ha sempre avuto una priorità".

Gestì anche il lutto di Astori, da lì un legame ancora più forte...

"Certo, anche perché se lo è scritto sulla pelle. Anche lì non c'è stato bisogno di pensare come poter fare, si è semplicemente comportato come la persona che é: naturalmente gli è uscita una spinta che ha trasmesso alla squadra anche nel nome di Davide".

Una persona umana, il suo maggior pregio è quello di essere equilibrato?

"Uno dei tanti. A Firenze siete particolari, è una piazza che chiede molto: ma alla fine il calore che uno riceve è superiore a quelli che possono essere i problemi che una piazza così può portare".

Secondo lei Stefano è maturato ancora?

"Il calcio tende dare delle etichette che è difficile togliersi. Stefano è sempre stato bravo a gestire sia tecnicamente che umanamente. Ha la voglia di crescere, lavorare e anche cambiare. In Arabia ha avuto meno possibilità di incidere, e Stefano ha ancora voglia di farlo: è questa la garanzia maggiore che può dare alla Fiorentina, non sta tirando i remi in barca".

