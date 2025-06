RFV Nicola Pozzi: "Dzeko un'opportunità. Kean farebbe bene a rimanere"

Nicola Pozzi, ex attaccante, ha parlato così a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio" delle prime operazioni di mercato della Fiorentina: "Ci sono stati movimenti interessanti. Non credo il mercato sia finito qua: il mercato è partito in anticipo e con colpi sensati".

Un suo pensiero su Dzeko?

"Sono stato a vedere gli allenamenti di Mourinho, e due partite del Fenerbache: Dzeko mi ha dato l'impressione di avere ancora tanto da dare. Dal punto di vista anagrafico ha 39 anni ma non ha praticamente mai saltato un allenamento ed è sempre stato bene. Può essere un'opportunità: si tratta di un operazione intelligente. Ho visto che in Turchia ha giocato anche come prima punta, legando molto il gioco come faceva anche all'Inter".

Cosa succederà con Kean secondo lei? Che ne pensa dei possibili sostituti?

"Piccoli è un giocatore in crescita. Pio ha una fame incredibile e credo che abbi davanti un futuro importante. Lucca va insieme a questi profili, ma dal punto di vista tecnico è acerbo rispetto agli altri. er quanto riguarda Kean credo che tutti si auspichino che rimanga perché era la certezza che mancava e finalmente è stato trovato il jolly. Penso che però ancora sia prematuro parlarne. Un altro anno alla Fiorentina sarebbe importante anche per lui".

Una sua opinione sulla conferma di Gudmundsson?

"Secondo me è un'operazione giusta da parte della Fiorentina: ha reso solo 20% di quello che è il suo valore assoluto. Se dovesse rimanere anche Kean la Fiorentina si presenta con un attacco di altissimo livello, con giocatori con tantissime caratteristiche diverse e Pioli avrebbe tanto materiale importante davanti".

Come valuta l'acquisto di Fazzini?

"Talento di prospettiva, viene da un finale in crescendo. Ha trovato anche dei gol importanti e credo che se non si fosse fatto male avrebbe potuto aiutare l'Empoli. Lo vedo come mezz'ala del centrocampo a tre, credo si possa anche evolversi e imparare a lavorare in un centrocampo a due. Come play chiaramente non lo vedrei ma potrebbe sviluppare altre caratteristiche".

