PIERGUIDI A RFV, Gesto di Biraghi a Praga è da calciante

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 e del calcio storico, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola in vista della finale del calcio storico tra Rossi e Azzurri in programma domani a partire dalle 18: "Speriamo di fare una grande finale, lo stadio è pieno da settimane e noi stiamo aspettando la partita di domani".

Mi è piaciuta tantissimo la scelta di Biraghi come Magnifico Messere, per quello che ha rappresentato questa stagione con la maglia Viola.

"Noi volevamo onorare tutta la Fiorentina. Questa stagione è indimenticabile, con due finali. L'annata è stata molto buona e siamo felici. Il gesto di Biraghi a Praga è un gesto da calciante. Il capitano Viola era molto dispiaciuto".

Come la vede la Fiorentina fra due anni dopo la notizia dell'ufficialità del trasferimento della Viola al Padovani?

"Mi sembra una buona soluzione temporanea sia per loro che per la Fiorentina. Doveremmo stare attenti, fare il lavoro per bene e rispettare i tempi. Noi come quartiere saremo garanti di questo. Non si può sopportare ritardi o lavori non fatti bene. Campo di Marte verrà sicuramente migliorato. La fortuna è che i tempi li detta l'Europa e noi italiani nelle emergenze siamo bravi".