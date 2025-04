RFV Piccinelli: "Commisso, sei anni sono tanti. Adesso l’asticella va alzata"

Cristiano Piccinelli, giornalista di Radio Rai è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Sono arrivato ieri pomeriggio in Slovenia, ma non ho ancora incontrato tifosi del Celje. In effetti, se pensiamo alla storia recente, quando l'avversario è sconosciuto, la Fiorentina ha spesso sbagliato l'approccio alla gara. Il rischio di inciampare c'è. Devono essere bravi per cercare di giocare il ritorno al Franchi in maniera più tranquilla".

Secondo lei Palladino farà un grosso turnover?

"Ho capito che qualche rotazione verrà fatta. Secondo me, Kean e Dodo riposeranno, ma non so se Zaniolo partirà titolare. È probabile che giochino Beltrán e Gudmundsson".

Questo è il sesto anno della proprietà viola. C'è un obiettivo minimo sotto il quale non si deve andare?

"Secondo me sei anni sono tanti, quindi mi aspetto un salto, magari con la qualificazione in Europa League, tramite campionato o con la vittoria della Conference. Gli investimenti quest'anno sono stati fatti, ci sono giocatori nazionali e in rampa di lancio, quindi non dico che sia obbligatorio, ma l'asticella va alzata".

Tra i giocatori delle rotazioni chi vorresti vedere stasera?

"Domanda difficile, io spero Folorunsho, perché è un giocatore fisico, tecnico. Mi piacciono questi tipo di giocatori. Vorrei vederlo in mezzo al campo, dove può dimostrare il suo valore".