Perinetti: "Fagioli non è un play, insieme a Pioli deve capire il suo ruolo migliore"

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi Si Compra?" per analizzare le tematiche principali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal momento che sta vivendo Fagioli: "Il problema è trovare il ruolo, non è un play, deve giocare in una posizione diversa, magari più avanzata. Bisogna capire dove il ragazzo si esprime al meglio. A 24 anni non è più giovanissimo calcisticamente, deve trovare una dimensione, la maturità. Insieme all'allenatore deve trovare la migliore posizione per esprimersi".

Pioli? "In Italia non diamo tempo a nessuno di lavorare, è follia pensare che una squadra dopo 3 partite sia pronta. Se la Fiorentina prende Pioli bisogna dargli tempo di costruire. Il calcio italiano ha questa mania purtroppo, diamo sentenze a campionato appena aperto. Pioli è un allenatore esperto e ha bisogno di tempo per lavorare".

Dove inserisce la Fiorentina in classifica? "Non mi piacciono le proiezioni, non hanno supporto ad oggi. La squadra non ha ancora trovato corpo e dimensione, quindi è difficile".

